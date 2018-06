Senado aprova últimos nomes para assumir a direção da Anac

Solange Paiva Vieira e Ronaldo Serôa da Mata, indicados para ocupar a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tiveram seus nomes aprovados nesta terça-feira, 11, pela Comissão de Serviços de Infra-estrutura no Senado. Por 21 votos contra dois, os nomes foram aprovados na Comissão, mas a indicação deve passar, ainda nesta terça, pelo plenário do Senado. Em sua exposição, Solange destacou que a agência não tem autonomia para resolver questões como o controle do espaço aéreo e a administração dos aeroportos. "A Anac sozinha não é ninguém", afirmou. A economista é apontada como a preferida do ministro da Defesa, Nelson Jobim, para assumir a presidência da Anac. Em outro momento, Solange disse que nem ela nem os outros diretores são "salvadores da Pátria", em uma referência ao fato de que a Anac é apenas uma agência fiscalizadora.