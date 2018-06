Senado autoriza empréstimo O plenário do Senado aprovou ontem projeto de resolução que autoriza o governo paulista a pegar emprestados US$ 168 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar investimentos em trens e metrô. A contrapartida do Estado é de US$ 73 milhões - total de US$ 241 milhões em investimentos. Aprovado ontem mesmo na Comissão de Assuntos Econômicos, o empréstimo vai financiar a aquisição de trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os recursos serão usados também em estudos, projetos e desapropriações para a implantação da segunda fase da Linha 5-Lilás do Metrô. Senadores petistas votaram a favor do empréstimo ao governo tucano. Aloizio Mercadante, no entanto, afirmou que o financiamento representa maior endividamento do Estado.