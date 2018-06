Senado da Itália reprova decisão sobre Battisti O Senado da Itália aprovou ontem, por unanimidade, moção pedindo ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi todo empenho pela extradição do ex-guerrilheiro Cesare Battisti, preso no Brasil. O ato, sem nenhum poder coercitivo, reflete a força do tema na opinião pública italiana.