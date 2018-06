Senado libera cópia de licenciamento Com medo de furto ou extravio, os motoristas vão poder carregar a cópia autenticada do Certificado de Licenciamento Anual de Veículo. A autorização para deixar o original em casa e circular com a cópia foi aprovada anteontem no Senado. O projeto vai para sanção do presidente Lula. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito de 2007 obrigava os motoristas a portar o original, alegando que a cópia dificultava a fiscalização.