Senado vai devolver 13 apartamentos

A relação do nome dos ocupantes dos imóveis, todos eles em área nobre de Brasília, mostra que o privilégio de morar de graça se deve, em grande parte, à ligação com o ex-diretor-geral da Casa Agaciel Maia, que comandou a administração do Senado por 15 anos. Se fossem pagar aluguel, iriam desembolsar de R$2 mil a R$ 4 mil por mês.

Lucena critica a falta de critérios na distribuição dos imóveis. "Vamos devolvê-los à União, porque não tem sentido o Senado administrar apartamentos ocupados por ex-funcionários, esposas de ex-funcionários, que foram distribuídos sem critério."