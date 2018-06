Senador sorteia ingressos de jogo no Twitter

Até segunda-feira, quando anunciou o sorteio, o senador tinha 7.833 seguidores. Ontem à noite, o número estava em 7.918. Se chegar a 10 mil seguidores até o dia 20, quando fará o sorteio, ele diz que fará outra promoção.

As entradas para o jogo do Brasil com a Argentina custaram R$ 90 cada e serão sorteadas somente entre os seguidores do senador no Twitter. Para participar, o interessado tem de retransmitir uma frase que aconselha as pessoas a seguirem Flexa Ribeiro no microblog. Outra exigência é ser do Pará.

Para a assessoria do senador, a exigência de que o candidato seja do Pará deve-se ao fato de que o jogo ocorrerá em Belém, e "não é uma forma de fazer com que o eleitor do Estado fique amarrado nas propostas do senador". Flexa Ribeiro usa o microblog desde 2009 para fazer oposição ao governo petista, falar de seus projetos e seu trabalho no Senado e trocar ideias com eleitores.