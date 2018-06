Senador tem mais votos do que o governador reeleito Marcelo Deda

O senador eleito por Sergipe, Eduardo Amorim (foto), PSC, foi mais votado que o governador reeleito, Marcelo Deda, PT. Venceu com exatos 625.959 votos (33,65% dos votos válidos), contra 537.223 votos de Deda. Médico anestesista, especialista em dor e bacharel em Direito, atualmente Eduardo, com 46 anos, exerce seu primeiro mandato de deputado federal, eleito em 2006 com a maior votação do Estado: 116 mil votos.

Nas pesquisas de opinião ele era apontado com o terceiro colocado, mas acabou desbancado o senador Antonio Carlos Valadares, PSB, e Albano Franco, PSDB, sendo que este último não conseguiu uma vaga para o Senado. Amorim credita sua vitória ao trabalho que foi feito ao longo do tempo. "A vitória não é só minha. É de todos os sergipanos que acreditaram no meu trabalho. Vou continuar trabalhando, agora no Senado, para fazer o melhor para Sergipe".