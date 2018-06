Senadora deve ser a única a derrotar Lula no NE

Embora filiada ao DEM, Rosalba fez uma campanha totalmente "descolada" do presidenciável José Serra. A senadora não chegou nem mesmo a pedir votos para o tucano no programa eleitoral de televisão. Durante todo a campanha, a cúpula regional do DEM não produziu uma só peça onde aparecesse o número do candidato ou a foto de José Serra.

O único momento em que Rosalba citou o nome do presidenciável foi exatamente quando ele participou de um comício em Natal.

Rosalba apresentou um único discurso durante toda a campanha: o de críticas à atual gestão estadual, elogios aos programas sociais do governo federal (prometendo ampliá-los) e destaque às obras realizadas por ela durante os três mandatos em que foi prefeita de Mossoró (segundo maior município do Estado).

A disputa mais acirrada, porém, deve ficar para o Senado. As duas vagas são postuladas pelos três principais líderes políticos do Estado: os senadores José Agripino Maia (DEM) e Garibaldi Filho (PMDB) e a ex-governadora Wilma de Faria (PSB). Todos já governaram o Estado e a capital. As últimas pesquisas apontavam desvantagem de Wilma.