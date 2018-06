Senadora do DEM faz discurso em defesa de Dilma A senadora Kátia Abreu (DEM-TO), uma das mais ativas parlamentares da oposição ao governo Lula, usou a tribuna do Senado na noite de terça-feira para elogiar a política fiscal da presidente Dilma Rousseff e à decisão de fixar o salário mínimo em R$ 545. O DEM queria R$ 560. "A presidente apresentou um salário possível, compatível com a realidade atual, anunciou um corte de despesas significativo, de R$ 50 bilhões", disse. "Deixei de votar com o meu partido. Votei com o Brasil, contra a inflação."