Senadora é cobrada a se posicionar sobre Belo Monte Representante de movimentos sociais do Xingu, onde está prevista a usina de Belo Monte, a ambientalista Antônia Melo cobrou posição "mais contundente" de Marina Silva contra a hidrelétrica. Na véspera, a senadora defendera adiamento do leilão, dia 20, mas disse que "a priori" não é "contra ou a favor do empreendimento". /