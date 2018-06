Senadores querem Forças Armadas no combate ao crime Os senadores que integram a Subcomissão de Constituição e Justiça cobraram nesta terça-feira dos representantes das Forças Armadas o emprego das tropas federais no combate à violência e ao crime organizado. Os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, por sua vez, avisaram que estão prontos para cumprir a missão que lhes for dada, desde que a lei ampare esse tipo de ação, o que não acontece atualmente. No fim do encontro, o presidente da subcomissão, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse que quer apressar essa discussão. Por isso, pediu uma reunião, a portas fechadas, com os comandantes das três Forças, no mais curto prazo possível. "É óbvio e unânime que a sociedade deseja a participação das Forças Armadas no combate ao crime e, pelo que se ouviu aqui, os militares estão prontos para agir, desde que haja uma legislação adequada", disse Tasso.