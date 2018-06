Sensação térmica chegou a 1,5°C em Curitiba

CURITIBA - A chuva fina e o vento que castigaram Curitiba durante a madrugada e manhã desta segunda-feira, 22, fizeram com que a população tivesse uma sensação térmica de até 1,5°C, apesar de os termômetros marcarem a temperatura mínima em 5,2°C. De acordo com o Instituto Tecnológico do Paraná (Simepar), a temperatura mínima no Estado foi registrada na Lapa, na região sul, com 5,1 graus. A estimativa é que a partir de terça-feira a temperatura comece a se elevar em todo o Estado.

O frio, que é bem maior durante a madrugada, levou a Fundação de Ação Social (FAS), da prefeitura de Curitiba, a acolher 290 moradores de rua. No local há 270 camas, mas o número excedente é atendido em colchões espalhados pelo chão. Outras duas instituições com as quais a prefeitura tem convênio abrigaram 90 pessoas, também com lotação total.