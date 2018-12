Sensação térmica na cidade de Antonina, no Paraná, surpreende e chega a 81°C

SÃO PAULO - A sensação térmica na cidade de Antonina, no litoral paranaense, surpreendeu os moradores e visitantes ao chegar a 81°C na tarde desta terça-feira, 18, segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

No horário em que foi registrado o calor extremo, às 16h, a temperatura média era de 40,2°C, mas o pico da marcação ocorreu cerca de uma hora antes, quando os termômetros marcavam 41,8°C, de acordo com o Simepar.

A previsão para a região nesta quarta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite deve haver pancadas de chuva. A temperatura máxima deve ser 31°C e a mínima 22°C.