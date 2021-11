'Sentimento é de que perdemos alguém muito próximo', diz Bolsonaro sobre morte de Marília Mendonça

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que aconteceu em um acidente aéreo nas imediações da cidade de Caratinga (MG), na tarde desta sexta-feira, 5. “O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções", escreveu ele nas redes sociais.

- O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2021

Bolsonaro classificou a cantora como "uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós".

A tristeza com a tragédia que tirou a vida de Marília Mendonça tomou conta das mensagens postadas nas redes sociais. Ministros, governadores de diversos partidos, deputados, senadores e pré-candidatos a presidente na eleição de 2022 lamentaram o acidente.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decretou luto oficial de três dias no Estado, terra natal da artista. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também se manifestaram.

Lira afirmou que é fã das músicas da artista. "A rainha da sofrência, Marília Mendonça, sempre foi uma voz e presença de alegria e simpatia. Isso vai ficar sempre no coração e nas memórias de todos nós, fãs dela - como eu", disse o deputado. Pacheco, por sua vez, afirmou que expressa "profundos sentimentos aos familiares, aos milhares de fãs e aos amigos da artista".

Os ministros Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Gilson Machado (Turismo), Fábio Faria (Comunicações), João Roma (Cidadania) e Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública) externaram as condolências pela perda da artista e exaltaram sua carreira na música. A Secretaria Especial de Cultura do governo federal emitiu nota para destacar que "Marília Mendonça deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil". “Certamente não será esquecida", diz o comunicado.

Marília morreu aos 26 anos, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira próximo ao município de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Também morreram o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e co-piloto do avião. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga (MG), onde Marília teria uma apresentação na noite desta sexta-feira, 5.

"Meus sentimentos aos familiares das vítimas e aos fãs dessa artista tão querida por todos nós mineiros", escreveu o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), nas redes sociais. Outros governadores, como Ronaldo Caiado (DEM-GO), João Doria (PSDB-SP), Rui Costa (PT-BA), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Camilo Santana (PT-CE) também lamentaram a morte da cantora.

Veja a seguir, mensagens postadas nas redes sociais por políticos e autoridades sobre a morte de Marília Mendonça

Arthur Lira, presidente da Câmara

A rainha da sofrência, Marília Mendonça, sempre foi uma voz e presença de alegria e simpatia. Isso vai ficar sempre no coração e nas memórias de todos nós, fãs dela - como eu. Meus sentimentos aos familiares dela e de todas as vítimas deste trágico acidente. — Arthur Lira (@ArthurLira_) November 5, 2021

Secretaria Especial de Cultura da Presidência

#Luto É com imenso pesar, que lamentamos a morte da cantora Marília Mendonça, de toda a tripulação e passageiros. A cantora nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do sertanejo em 2016, com sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”. + pic.twitter.com/tc5tmKkpQP — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) November 5, 2021

Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência

Que Deus receba com toda a sua bondade Marília Mendonça e as demais vítimas do trágico acidente e conforte o coração das famílias, amigos e colegas. — Onyx Lorenzoni (@onyxlorenzoni) November 5, 2021

Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública

Muito triste com o acidente q vitimou a cantora Marília Mendonça. Tão nova e tão talentosa. Vai deixar muita saudade! — Anderson Torres (@andersongtorres) November 5, 2021

João Roma, ministro da Cidadania

Muito triste a notícia desta trágica morte de Marília Mendonça, uma artista talentosa e jovem demais. Construiu uma carreira meteórica como a "rainha da sofrência". Deixa um legado imenso e uma legião de fãs de luto. Que Deus conforte o coração dos familiares de todas as vítimas. — João Roma (@joaoromaneto) November 5, 2021

Fábio Faria, ministro das Comunicações

Que notícia triste. Tragédia!! Não dá pra acreditar. Tão jovem, talentosa e cheia de vida. Marília Mendonça é um fenômeno e será eterna. O Brasil está em luto. Que Deus possa dar conforto aos familiares de Marília e das outras vítimas do acidente. pic.twitter.com/3QmYXJ7tL6 — Fábio Faria (@fabiofaria) November 5, 2021

Gilson Machado, ministro do Turismo

Foi com muito pesar que recebi a notícia da partida precoce da jovem cantora Marília Mendonça, responsável por dar alegria a milhares de brasileiros. No Dia Nacional da Cultura, perdemos, precocemente, uma das representantes autênticas da música popular brasileira. — Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) November 5, 2021

João Doria (PSDB), governador de São Paulo

Minha solidariedade à família e aos fãs de Marília Mendonça pela perda precoce de uma artista tão amada. Marília encantou Goiás, sua terra querida, e conquistou os brasileiros. O acidente de hoje deixa o Brasil chocado e entristecido. — João Doria (@jdoriajr) November 5, 2021

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul

A perda precoce de um jovem talento como Marília Mendonça choca e entristece todo um país. Nosso abraço e oração para que Deus dê força aos familiares e amigos e conforte os seus corações, assim como dos que sofrem com a perda dos outros passageiros que a acompanhavam. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 5, 2021

Ronaldo Caiado (DEM), governador de Goiás

Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. pic.twitter.com/qr1pUoOJto — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 5, 2021

Camilo Santana (PT), governador do Ceará

Lamento profundamente a partida precoce da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e de outros integrantes de sua equipe, em acidente aéreo essa tarde, deixando milhões de fãs de luto em todo o país. (cont) pic.twitter.com/hIMQzbd0CL — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 5, 2021

Rui Costa (PT), governador da Bahia

Muito impactado com a morte da talentosa Marília Mendonça, passageiros e tripulantes do trágico acidente aéreo em Minas Gerais nesta sexta. Junto-me aos milhões de fãs da cantora neste sentimento de dor e tristeza. Luto na música! Meus sentimentos à família e amigos da artista. pic.twitter.com/86iB53ZRkR — Rui Costa (@costa_rui) November 5, 2021

Sergio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça

Triste a morte precoce de Marília Mendonça e de outros passageiros em acidente de avião. Era uma pessoa querida pelo povo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas. — Sergio Moro (@SF_Moro) November 5, 2021

Luiz Henrique Mandetta (DEM), ex-ministro da Saúde

Infelizmente, confirmaram a morte de Marília Mendonça e dos demais que estavam no avião. Que tristeza. Que perda. Meus sentimentos às famílias das vítimas — Henrique Mandetta (@mandetta) November 5, 2021

Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará