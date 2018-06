Sepultada no RS 27ª vítima da tragédia na BR-282

O acidente ocorreu às 3 horas da madrugada de sábado, em Descanso, no oeste de Santa Catarina, e envolveu dois veículos do Rio Grande do Sul. As primeiras análises da Polícia Rodoviária Federal indicam que um caminhão carregado com madeira tombou ao sair de uma curva, deslizou e bateu num ônibus de Horizontina, que levava 45 passageiros de Santo Cristo para uma confraternização com amigos em Marechal Cândido Rondon, no Paraná.

A tragédia matou 19 moradores da Linha Salto, três de Santa Rosa, dois de Giruá, dois de Pelotas e um de Horizontina. Duas crianças de Santo Cristo, uma de Giruá e uma de Pelotas ficaram órfãs e serão criadas por tios. Dos 22 feridos, dez seguem internados em hospitais de São Miguel do Oeste, Xanxerê e Concórdia. Diante da consternação generalizada, a prefeitura de Santo Cristo cancelou a programação do Carnaval, tido como um dos mais animados da região.

Quase tragédia

Por pouco um outro acidente não se transformou em nova tragédia rodoviária no Rio Grande do Sul no final da noite de domingo. Um ônibus que transportava um bloco carnavalesco de Três Passos para Ijuí foi atingido por um caminhão carregado de porcos quando estava saindo da cidade para a viagem, na BR-468. As 41 pessoas feridas foram atendidas no hospital de Três Pessoas. Quatro delas passaram o dia internadas, sem risco de vida.