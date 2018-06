Sequestrada pelo sobrinho é libertada Durou 12 dias o sequestro de uma aposentada de 58 anos, em São José do Rio Preto, no interior paulista. Ela foi libertada às 4h de ontem por policiais civis. A família recuperou os R$ 60 mil pagos pelo resgate. Um dos três criminosos, Júlio César Gomes, é sobrinho da sequestrada. A polícia descobriu o cativeiro na madrugada de ontem, quando Thiago Lorencini foi apanhar o valor do resgate. Após troca de tiros com os policiais, Lorencini foi preso e revelou o endereço. No local, Gomes e Odair dos Santos Júnior acabaram detidos.