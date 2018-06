Seqüestrador de adolescente mineiro está preso em Campinas A Polícia Civil de Belo Horizonte (MG) anunciou ontem que o seqüestrador de um adolescente de Três Corações está preso em Campinas desde o dia 14 de junho. Célio Marcelo da Silva havia fugido da prisão no início do mês, mas foi recapturado por policiais em Campinas. Ele é acusado de seqüestrar Lucas Loureiro em fevereiro deste ano da casa dos pais da vítima, em Minas Gerais. Em março, o adolescente foi libertado pela polícia e cinco suspeitos do seqüestro foram presos. Loureiro ficou aproximadamente um mês em poder dos seqüestradores. Célio Silva já fugiu 19 vezes de prisões de São Paulo e Minas Gerais. As informações são do site Globo.com.