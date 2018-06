Seqüestrador de garota de 9 anos é preso no PR A Polícia Militar do Paraná prendeu, no domingo à tarde, Eduardo Braga, de 35 anos, acusado de seqüestrar e violentar uma menina de Chavantes (SP). Ele foi preso em um ponto de ônibus perto e Conselheiro Mairink com a menina, que completou 9 anos domingo. Ela já foi entregue à família. Braga está detido na delegacia de Ibaiti.