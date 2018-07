Seqüestrador é morto na Raposo Tavares Um jovem de 16 anos foi baleado por policiais militares na Rodovia Raposo Tavares na madrugada de hoje e morreu enquanto era socorrido. O adolescente, identificado apenas por Daniel, cometeu, junto com Alexandre Gomes de Faria, 24, dois seqüestros-relâmpago nas cidades de Osasco e Cotia e foi atingido quando tentava fugir da polícia. As vítimas são duas mulheres que pediram para não serem identificadas. A primeira delas estava em um auto Gol vermelho e foi abordada pela dupla em Osasco. Como não tinha cartão bancário, eles a trancaram no porta-malas do veículo, que foi abandonado na Estrada do Lajeado, em Cotia. Foi libertada por guardas civis metropolitanos, que avisaram a Polícia Militar. Naquele mesmo município, os mesmo ladrões sequestraram a motorista de um Gol branco. Retiraram R$ 100 da conta bancária da vítima, em um caixa eletrônico de Cotia e mais R$ 100 em outro caixa, na cidade de Itapevi. Os policiais já estavam à procura dos seqüestradores, que foram avistado à altura do km 35 da Raposo Tavares. Os policiais dispararam tiros que furaram o pneu do Gol, fazendo com que os bandidos parassem no acostamento. De acordo com os policiais, Daniel desceu atirando e foi baleado na clavícula. O ferimento provocou hemorragia e cerca de uma hora depois ele morreu. O comparsa se entregou, sem resistir, e foi preso em flagrante.