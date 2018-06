Sequestrador é preso após 5 horas de negociação com a PM no RS

SÃO PAULO - Um sequestrador foi preso, às 3h30 desta madrugada desta terça-feira, 4, quando mantinha quatro pessoas reféns dentro de uma da casa na Rua Romênia, no Jardim Rincão, em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos do Rio Grande do Sul.

Armado com um revólver, o rapaz tentou assaltar uma residência e, ao ser surpreendido por policiais do 3º Batalhão da Brigada Militar, conseguiu correr e invadiu um imóvel vizinho, por volta das 21h30 de segunda-feira, 3. Ao pegar no sono, o criminoso acabou preso pelos policiais dentro da casa.

Foram feitos reféns uma idosa de 74 anos; uma mulher de 35 anos; grávida; uma criança de 9 anos e um senhor de 48 anos. Segundo as vítimas, que saíram ilesas, mas foram encaminhadas para o hospital, durante as cinco horas de negociação com os policiais, o assaltante teria usado drogas.