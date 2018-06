Seqüestradores de filho de empresário são presos no MA A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, prendeu, na tarde de quarta-feira, 11, duas pessoas que participaram do seqüestro do estudante Alberto Monteiro Neto, filho de um empresário piauiense. Os dois, identificados pelas iniciais J.R.A.O. e M.A.A, foram presos em uma barreira policial, no município de Araguanã, no Maranhão. O estudante foi seqüestrado quando retornava do município de Luis Correia, no Piauí, no último domingo, 8. Com os seqüestradores foi encontrado o dinheiro do resgate pago pela família da vítima. Os presos foram transferidos para a Superintendência da Polícia Federal no Piauí. Outros quatro seqüestradores, integrantes da mesma quadrilha, também foram presos pela Polícia Federal, no município de São Benedito, no Ceará.