Seqüestradores libertam adolescente no Vale do Paraíba Uma menina de 13 anos foi libertada na Vila Tatetuba, em São José dos Campos, Vale do Paraíba, por volta das 6h30 de sábado, depois de passar 56 dias num cativeiro da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a vítima foi levada pelos seqüestradores no dia 23 de setembro em Jacareí, onde ela mora. Depois de ser libertada pelo seqüestradores a adolescente pediu ajuda a uma mulher que passava pela rua, que acionou a polícia. Ainda segundo a SSP, os bandidos exigiam que a família pagasse a quantia de R$ 250 mil pelo resgate da menina, mas decidiram libertá-la quando descobriram que os familiares não tinham como conseguir este valor. À polícia, a vítima disse que ficou em um quarto e recebia alimentação todos os dias. Ela não sofreu nenhum tipo de abuso ou agressão e também não viu o rosto dos bandidos, que estavam sempre encapuzados.