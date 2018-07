Seqüestradores libertam nora do ex-governador Covas Foi libertada do cativeiro, possivelmente na zona sul da capital paulista, no final da noite desta quinta-feira, a nora do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, Renata, casada com Mário Covas Neto, o Zuzinha. Segundo a polícia, Renata foi seqüestrada na noite de quarta-feira por vários homens armados quando trafegava em seu Toyota Corolla na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Ela foi levada para o cativeiro e vários contatos com a família ocorreram para que fosse acertado o resgate, segundo a polícia, de valor baixo. O valor, ainda não divulgado, foi entregue aos bandidos, que liberaram a vítima. O carro de Renata foi localizado ontem pela manhã no bairro do Campo Limpo, também na zona sul. Segundo Renata, os seqüestradores não sabiam do seu parentesco com o ex-governador e que ela foi escolhida aleatoriamente. O caso continuará sendo investigado pela Delegacia Anti-sequestro. (DAS). As informações são da Rádio Jovem Pan, de São Paulo.