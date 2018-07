Seqüestro de estudante termina com suspeito morto Um suspeito morreu e outro foi preso pelos policiais da Divisão Anti-Seqüestro que descobriram, nesta tarde o local onde era mantida em cativeiro de uma estudante de 17 anos, seqüestrada na última terça-feira por quatro homens, em Pendotiba, Niterói. A DAS chegou à quadrilha depois de prender, no mesmo bairro, um dos acusados, que levou os agentes ao acampamento, no meio da mata, onde a menina estava presa. Após duas horas e meia de perseguição, em que houve tiroteio, a vítima foi libertada e dois suspeitos fugiram. A garota foi seqüestrada por volta das 6h30 do último dia 20, quando ia para o colégio. Ela foi levada para a mata no Morro Maria Paula, próximo a Pendotiba, onde ficou em uma barraca, sob vigilância dos seqüestradores. Os bandidos chegaram a fazer vários contatos com a família, que procurou a DAS para registrar o seqüestro. Hoje, depois de prender o primeiro suspeito, cujo nome não foi divulgado, os policiais localizaram o grupo, no meio da mata. Os suspeitos, percebendo a chegada da polícia, fugiram pela mata, levando a menina. Após quase duas horas de perseguição, os seqüestradores resolveram livrar-se do "peso morto" que se tornara a estudante e, segundo a polícia, atiraram nela. O tiro a atingiu apenas de raspão, nas nádegas. Os policiais seguiram o som dos disparos e conseguiram chegar aos bandidos. Ainda segundo os policiais, houve troca de tiros, na qual morreu um dos suspeitos, não identificado pela polícia. Os outros escaparam. A estudante, neta de um dono de posto de gasolina em Niterói, foi atendida no Hospital Miguel Couto e passa bem, apesar do susto.