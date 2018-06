Sequestros relâmpago têm crescimento de 62,2% em um ano no Rio

RIO - Os Indicadores de Criminalidade em 2011 divulgados nesta terça-feira, 7, pelo governo do Rio apontam queda de 10% dos homicídios dolosos e aumento de 62,5% dos sequestros relâmpago no Estado em relação a 2010. No caso dos homicídios, a taxa por 100 mil habitantes ficou em 26,5, ante 29,8 em 2010.

Os autos de resistência (nome oficial para mortes em alegados confrontos com policiais) atingiram no ano passado a menor marca na gestão Sergio Cabral (PMDB). Foram 524 registros, ante 855 em 2010, uma redução de 38,7% - em 2007, primeiro ano da atual administração, foi registrado o maior número de mortes em supostos confrontos com policiais da série histórica disponível no Rio: 1.330.

"Com a estratégia da pacificação (de favelas, iniciada em dezembro de 2008), tivemos uma queda de mais 50% dos autos de resistência. O gráfico mostra nossa preocupação em diminuir a letalidade policial", disse o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, Roberto Sá.