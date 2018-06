Sérgio Cabral confirma jantar com Madonna na quinta-feira

O governador do Rio, Sérgio Cabral, confirmou na tarde desta segunda-feira, 9, que jantará na quinta com Madonna na casa do empresário Eike Batista, no Jardim Botânico. A cantora desembarcou no aeroporto Santos Dumont nesta manhã e seguiu para um hotel em Ipanema, na zona sul.

Madonna entrou direto na garagem, o que não impediu confusão na sua chegada: um batedor da polícia ameaçou atropelar o cinegrafista da TV Brasil Marcos Motta, que foi empurrado.

Também nesta segunda a popstar cancelou o encontro que havia agendado com Anderson Sá, vocalista do AfroReggae. Segundo a produção da cantora, o motivo seria a indisponibilidade na agenda. Por sua vez, o coordenador da AfroReggae, José Júnior, afirmou em seu página na rede social Twitter que Madonna cancelou a reunião depois de ficar sabendo das intenções da organização de levá-la para visitar uma das favelas na qual trabalham.

No domingo, uma equipe de filmagem da estrela esteve na Favela de Vigário Geral, para fazer entrevista com Sá. O músico despertou o interesse da cantora depois que ela assistiu ao documentário Favela Rising, dos ingleses Jeff Zimbalist e Matt Mochary, feito em 2005. Nele, Anderson, nascido e criado na favela, conta como escapou de entrar para o tráfico, destino natural de vários amigos, tornando-se músico.

Menos de um ano depois de sua passagem pelo Brasil para os shows da turnê Sticky & Sweet, Madonna está de volta ao País em uma visita com um foco social. Seu maior interesse na capital fluminense é discutir um projeto para crianças carentes numa favela, nos moldes do que ela tem no Malauí. Encontro com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também está na agenda. Nesta semana ela ainda deve seguir para São Paulo.

(Com informações de Pedro Dantas, Márcia Vieira, Alfredo Junqueira, Fabiana Cimieri e Manoela Bowles, de O Estado de S. Paulo)