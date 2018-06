Sergio Cabral seria eleito no Rio no 1º turno O candidato do PMDB ao governo do Rio, Sérgio Cabral, tem 39% das intenções de voto e venceria a disputa se as eleições fossem hoje, de acordo com pesquisa Ibope, divulgada hoje pelo Jornal Nacional. O segundo colocado, Marcelo Crivella (PRB)tem 17% das intenções de voto. Em seguida, vêm Denise Frossard (PPS) com 8%, e Eduardo Paes (PSDB) com 2%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais. Os candidatos Vladimir Palmeira, Carlos Luppi (PDT) e Milton Temer (PSOL) obtiveram 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram. O Ibope ouviu 1.204 pessoas em 33 municípios.