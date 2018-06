Sérgio Cabral vai nomear interventor para bondes no Rio de Janeiro

RIO - Pelo terceiro dia seguido após o acidente com o bondinho de Santa Teresa que matou cinco pessoas e deixou 57 feridas, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), não falou sobre a tragédia. Durante evento em São Paulo, discursou por cerca de 30 minutos para empresários sobre as realizações de seu governo. Ressaltou investimentos, inclusive em transportes. A equipe de governo chegou a convocar repórteres para entrevista em uma sala reservada, mas Cabral não apareceu. A única manifestação sobre o acidente foi através de nota, no domingo à noite - o acidente foi na tarde de sábado.

Nesta terça-feira, 30, por meio da assessoria de imprensa, Cabral informou que vai nomear o presidente do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), Rogério Onofre, como interventor dos bondes. Ele deve chefiar o sistema, atualmente administrado pela Companhia de Engenharia de Transportes e Logística (Central), vinculada à secretaria de Transportes. Desde a greve dos bombeiros e a queda do helicóptero, no interior da Bahia, que expôs a relação pessoal do governador com o dono da Delta Construções, Fernando Cavendish, as entrevistas de Cabral têm ficado cada vez mais raras.

Na segunda-feira, jornalistas que cobriam evento em Vitória (ES) foram alertados por uma assessora antes da entrevista: "Não venham para cima do governador com essa história de bondinho. Se for para isso, vamos cancelar o atendimento à imprensa", disse, pedindo para que todos se restringissem à questão dos royalties do petróleo. Nesta terça, em São Paulo, a assessoria informou que somente falará sobre o caso o secretário de Transportes, Júlio Lopes. Em entrevista coletiva, na segunda - feira, o secretário responsabilizou pelo acidente o motorneiro Nelson Corrêa da Silva. Após colisão com um ônibus, o maquinista, segundo Lopes, deveria ter levado o bonde até a oficina, mas não teria dado entrada no local.

Por meio de nota, a assessoria do secretário negou nesta terça que ele tenha atribuído "responsabilidade a qualquer pessoa". "Pelo contrário, afirmou que as causas do acidente somente serão determinadas pelas autoridades competentes. Na ocasião, foi ressaltada a experiência do motorneiro, que tinha 35 anos de atuação nos bondes de Santa Teresa. A Secretaria está colaborando com as investigações, e se limitou a apresentar os registros de manutenção e da operação que serão examinados pelas perícias", informou a nota.

Inquérito. O Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), que abriu inquérito civil para investigar o acidente, convocou o secretário para prestar esclarecimentos, na sexta-feira. O promotor de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, Carlos Andresano, informou que vai propor a elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para o pagamento de indenizações às vítimas e familiares. "Da mesma forma que ele (Lopes) teve a coragem de ir para a televisão e afirmar tal fato, que tenha a mesma coragem para vir e dar uma solução efetiva para essas pessoas que sofreram danos", afirmou o promotor. Até ontem, pelo menos 16 pessoas seguiam internadas em hospitais do Rio. O caso mais grave é o de um menino de 3 anos, internado no CTI pediátrico do hospital municipal Souza Aguiar.

Colaborou Bruno Boghossian