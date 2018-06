Seringueira de 2,5 metros cai sobre casas em Osasco Uma seringueira de cerca 2,5 metros caiu na tarde desta quarta-feira, 30, sobre três casas e danificou fios e cabos da rede elétrica na Rua Rio Paranapanema, na região do Jardim Piratininga, em Osasco, na Grande São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do município a árvore, que é uma das mais antigas da região, caiu por volta das 13 horas deixando os moradores da rua sem luz e interrompendo o tráfego no local. Equipes da Defesa Civil e da Eletropaulo foram mandados ao local para remover a árvore e restabelecer a energia. Ninguém se feriu.