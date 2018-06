Serra acusa rival de ter lutado por privatização Durante ato em que recebeu apoio da senadora eleita Ana Amélia Lemos e do PP gaúcho, o tucano José Serra acusou a rival Dilma Rousseff de ter sido "uma batalhadora pela privatização da CRT" - a Companhia Riograndense de Telecomunicações. Serra se referia a estudos feitos à época do governo Alceu Collares (PDT), que a hoje petista integrava. A estatal acabaria sendo vendida no governo de Antonio Britto (PMDB).