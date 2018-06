Serra anuncia construção do ´Complexo Anhangüera´ O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), deve anunciar nesta quarta-feira, 4, o projeto de obras de ampliação e reformulação na área de acesso à capital paulista pela Rodovia Anhangüera. As obras abrangem o trânsito da região, desde a Ponte Atílio Fontana na Marginal do Tietê, em São Paulo, até o km 19 da Anhangüera, na região de Osasco. O projeto, batizado de "Complexo Anhangüera", receberá investimentos na ordem de R$ 270 milhões, vindos da concessionária AutoBAn, responsável pela administração do Sistema Anhangüera-Bandeirantes. A previsão é que as obras sejam concluídas até 2010. Segundo a AutoBAn, a obra compreende a criação de novos acessos, construção de viadutos, pontes, faixas adicionais, pistas marginais e passarelas para o sistema viário. De acordo com a concessionária, quando as obras estiverem concluídas, haverá a reordenação do trânsito, redução no tempo de viagem e desenvolvimento socioeconômico da região. O lançamento das obras ocorrerá no Canteiro da Empresa Metropolitana de Águas e Energia(EMAE), em São Paulo. No evento também deve ser anunciado o projeto de recapeamento das marginais do Tietê e do Pinheiros, a ser realizado pela Dersa. Além do governador Serra, também participarão do ato o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e o presidente da AutoBAn, Maurício Vasconcellos.