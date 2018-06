Serra anuncia ´megaprojeto´ para recuperar estradas O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 27, um "megaprojeto" para recuperação das rodovias, marginais e estradas vicinais do Estado. Com relação às marginais, Serra disse que dentro de um ou dois meses deverá fazer um anúncio de remodelação dos trechos que dão acesso às rodovias Castelo Branco e Anhangüera e Bandeirantes. "Já está tudo certo (com as concessionárias que administram essas rodovias) e dentro de um ou dois meses começaremos a remodelação dos trechos das marginais", afirmou. Segundo ele, a remodelação das marginais, que inclui também a ponta que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, vai melhorar muito o tráfego nesses locais e corresponderá ao esforço do recapeamento que já vem sendo feito pelo Estado e pela prefeitura da capital. Com relação às estradas vicinais, Serra falou que é importante recuperá-las porque elas são essenciais para produção, emprego e circulação de pessoas. "A finalidade número um para o interior é a recuperação e ampliação das estradas vicinais, e na capital é o metrô, o Rodoanel e a Avenida Jacu-Pêssego", disse. Serra disse que está aguardando autorização de crédito por parte do Ministério da Fazenda para financiamento do Banco Mundial e do Banco Interamericano para as estradas vicinais. Segundo ele, essas obras serão feitas pelas próprias concessionárias das rodovias.