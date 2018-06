Serra assiste espetáculo da Paixão de Cristo em Pernambuco

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB-SP), assistiu na noite desta sexta-feira, 14, ao espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, a 178 quilômetros de Recife, no agreste pernambucano. Serra estava ao lado do presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, convidados pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB-PE) para assistir ao primeiro dia do espetáculo, fechado ao público. Antes do início da peça, às 19 horas, Serra afirmou que há anos tinha vontade de assistir ao que é considerado o maior teatro ao ar livre do mundo. O governador não quis falar de política, e limitou-se a dizer que mesmo antes de ver a encenação, tinha certeza de que iria adorar. No município, foi construída uma réplica da Jerusalém do tempo de Jesus, onde o público pode interagir. A peça se desenrola em vários palcos e cenários construídos dentro de uma muralha.