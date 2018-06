Serra busca interlocução maior no Congresso Sem mandato, o tucano José Serra tem procurado manter seu papel central dentro do PSDB ocupando espaços, especialmente com entrevistas e reuniões com as bancadas no Congresso, nas quais tem criticado abertamente o governo. Preocupado com os efeitos da divisão interna da oposição, o ex-presidenciável tucano tem defendido, nesses encontros, que aliado não fale mal de aliado.