Serra cai 4 pontos, mas venceria no 1º turno, diz DataFolha O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, diminuiu sua vantagem em relação aos seus adversários, mas venceria no primeiro turno se eleição fosse hoje, segundo pesquisa DataFolha, divulgada pela TV Globo. O tucano caiu quatro pontos em relação ao levantamento feito em maio e agora tem 48% das intenções de voto. O petista Aloizio Mercadante manteve-se em 15%. O ex- governador Orestes Quércia (PMDB) passou de 9% para 11%, ficando dentro da margem de erro que é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Na pesquisa divulgada em maio, a diferença entre Serra e Mercadante era de 37 pontos e agora caiu para 33. Embora a pesquisa aponte a vitória de Serra no primeiro turno, o DataFolha realizou a simulação de um segundo turno. Na disputa entre Serra e Mercadante, o tucano venceria por 61% a 26%. Já Entre o tucano e Quércia, o resultado seria 61% a 23%. O DataFolha ouviu 1.910 eleitores em 56 municípios paulistas, nos dias 17 de 18 de julho. A pesquisa está registrada do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.