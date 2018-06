Serra critica governo, sem citar Lula Em visita à Baixada Fluminense, no Rio, o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, manteve ontem a estratégia de criticar o governo federal sem citar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que a atual gestão é pouco atuante na área de segurança nacional e que, no setor de saneamento, "faz muita propaganda", sem tirar projetos do papel.