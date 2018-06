Serra culpa demanda por nota de Metrô O governador José Serra (PSDB) afirmou ontem que a queda na avaliação do Metrô pelos passageiros deve-se ao aumento da demanda. "Não há deterioração na oferta dos serviços por parte do Metrô. Eu acompanhei e continua impecável." A implantação do Bilhete Único ampliou em 3 milhões o número de usuários. Pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) apontou que a aprovação dos usuários foi de 85% este ano, uma queda de 8 pontos.