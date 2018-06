Serra diz não ter ''''varinha mágica'''' O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse ontem que não pode criar presídios com "varinha mágica". Foi uma resposta à decisão do juiz titular da 1ª Vara das Execuções Criminais e corregedor dos presídios da capital, Cláudio do Prado Amaral, de proibir o ingresso de mais presos no já superlotado Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Pinheiros.