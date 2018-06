Serra e Aécio divergem sobre reforma política

"Vamos eleger três ou quatro temas que podem unir o partido na reforma política. Passaremos a defender como bandeiras do PSDB", propôs Aécio, durante seminário do partido sobre reforma política. Serra não ouviu as sugestões: foi embora do encontro antes da fala do mineiro.

Durante o seminário, Serra defendeu uma grande campanha para a aprovação no Congresso do voto distrital puro para as eleições de 2012. De autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), o projeto prevê a instituição do voto distrital para os vereadores já nas eleições do ano que vem para as cidades com mais de 200 mil eleitores. "Podemos fazer uma campanha, uma cartilha para reforçar o projeto", disse Serra.

"Não vejo divergências entre Serra e Aécio; ambos defendem o voto distrital misto", amenizou o presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra (PE).