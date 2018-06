Serra e Dilma podem ficar frente a frente hoje

ENVIADO ESPECIAL / UBERABA

O "quase" encontro entre os dois principais pré-candidatos à Presidência, em visita na semana passada à Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), pode, enfim, ocorrer hoje em Uberaba (MG).

A ex-ministra Dilma Rousseff (PT) e o ex-governador paulista José Serra (PSDB) confirmaram a presença, por meio de suas assessorias, na abertura da 76ª ExpoZebu, na manhã de hoje. Nenhum dos dois, no entanto, deve discursar.

A visita do pré-candidato tucano estava inicialmente marcada para ontem, às 16 horas, quando teria uma reunião marcada com a diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), entidade organizadora da feira de pecuária. Mas o itinerário do tucano foi revisto na sexta-feira, após a confirmação da presença de Dilma na abertura oficial do evento.

Na quinta-feira passada, tanto Serra quanto Dilma visitaram a Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior paulista.

Assim como a ExpoZebu, a feira é dominada por representantes do setor ruralista. A pré-candidata petista foi pela manhã e Serra esteve no evento no período da tarde.

Dilma já esteve reunida com representantes da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu em 17 de março. No encontro, a diretoria da entidade entregou uma carta, que também deve ser recebida por Serra hoje, com reivindicações do setor para o futuro presidente.

Ministro. Entre os pedidos da carta, os ruralistas propõem que o ministro da Agricultura escolhido pelo candidato, caso ele vença as eleições presidenciais de outubro, seja "um nome que conheça as necessidades do setor agropecuário".

O documento cita uma série de sugestões em relação ao meio ambiente, principalmente sobre as alterações do Código Florestal brasileiro, além de pedir a simplificação da emissão de licenças ambientais e o pagamento por serviço a produtores que conservem a reserva legal e as Áreas de Preservação Permanente (APP).

A pré-candidata do PV à Presidência, Marina Silva, também deverá ir à feira nesta semana, provavelmente na quinta-feira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai pessoalmente, mas será representado no encontro de Uberaba pelo vice, José Alencar e pela primeira-dama, Marisa Letícia.

Entre os políticos da região, não faltarão o ex e o atual governadores de Minas, os tucanos Aécio Neves e Antonio Anastasia.