Serra encontra filhos de Lula na Sapucaí O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), conversou sobre futebol com os dois filhos do presidente Lula que assistiram ao desfile de anteontem das escolas do Rio no camarote do governador Sérgio Cabral Filho (PMDB). Palmeirense, Serra abraçou Fábio e Sandro, posou para fotografias e brincou com o fato de o filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio, trabalhar na comissão técnica do Alviverde, rival do time do presidente, o Corinthians.