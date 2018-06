Serra garante vitória no 1º turno em SP O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, seria eleito governador no primeiro turno, como mostra a pesquisa Ibope/Rede Globo, divulgada nesta sexta-feira, 11. O tucano passou de 48% para 46%, mas ficou dentro da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais. O candidato do PT, senador Aloizio Mercadante manteve-se em 15%. Orestes Quércia, do PMDB, oscilou de 8% para 9%. Os candidatos Cunha Lima (PSDC), Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) e Professor Mario Guide (PSB)foram escolhidos, cada um, por 1% dos entrevistados. O número de votos brancos e nulos manteve-se em 11% e os que não sabem ou não opinaram ficaram em 14%. Embora a pesquisa aponte que a eleição seria decidida no primeiro turno, o Ibope realizou a simulação de um segundo turno. Serra venceria com 59%, e Mercadante ficou com 23%. Entre o tucano e Quércia, o resultado seria 61% para o ex-prefeito e 19% para o ex-governador. Já um embate entre Mercadante e Quércia, o petista venceria com 38% contra 31%. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores de 94 cidades, entre 8 e 10 de agosto, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.