Serra homenageia equipes que atuaram no acidente do Metrô O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), prestou uma homenagem, na tarde desta quarta-feira, a 94 bombeiros e 49 policiais militares que atuaram na operação de resgate das sete vítimas do desabamento das obras da futura estação Pinheiros, linha 4 do Metrô, ocorrido no dia 12 deste mês. O trabalho de resgate durou 13 dias e dos 94 bombeiros que trabalharam nesse resgate, 74 são soldados e 20 são oficiais. Os bombeiros e os PMs receberam a Medalha dos Bandeirantes, instituída em 1980 para homenagear todos aqueles que prestam serviços, por seus méritos e serviços dignos de especial destaque, ao Estado de São Paulo e sua população. O Corpo de Bombeiros recebeu uma homenagem especial de Serra, com a entrega da Grã-Cruz da Ordem do Ipiranga, a mais elevada honraria concedida pelo Estado. As cadelas Dara, labrador de 5 anos, e Anny, golden retriever de 6 anos, que auxiliaram os bombeiros nesse esforço de busca das vítimas, também foram homenageadas, com coleiras de menção honrosa.