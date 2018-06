Serra inaugura fábrica de vacina contra gripe em São Paulo O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), deve inaugurar às 16 horas desta quinta-feira, 25, no Instituto Butantan, a primeira fábrica de vacina contra a gripe na América Latina. Serra anunciará o projeto para a produção de dez novas vacinas e cinco imunobiológicos até 2010. A nova fábrica terá capacidade para produzir até 40 milhões de doses por ano de vacina contra a gripe comum. Para chegar neste patamar de produção, o governo do Estado investiu R$ 34 milhões em obras e o Ministério da Saúde outros R$ 34 milhões em equipamentos de última geração. A partir de 2008, o Instituto Butantan suprirá a demanda nacional, o que irá gerar a economia de R$ 100 milhões ao cofres públicos. Na ocasião, o governador de São Paulo vai inaugurar também a primeira fábrica de vacina contra a gripe aviária do Brasil. Campanha A campanha Vacinação Contra Gripe para o Idoso no Estado de São Paulo, que começou no dia 23, pretende vacinar pelo menos 2,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo estimativa da Secretaria de Estado da Saúde. A vacinação nacional é realizada anualmente desde 1999. O que é a gripe: é uma infecção aguda do sistema respiratório causada principalmente pelo vírus influenza. A principal complicação são as pneumonias, que, dependendo da saúde do paciente, podem levar à morte Sintomas: Febre alta, dor de cabeça, dor nos músculos, calafrios, fraqueza, tosse seca, dor de garganta, espirros e coriza Gripe x resfriado: O resfriado geralmente é mais brando que a gripe. A febre está sempre presente na gripe e costuma passar dos 38°C. No resfriado, a febre é rara - quando ocorre, é fraca A transmissão: Ocorre por meio das secreções das vias respiratórias de uma pessoa doente ao falar, espirrar ou tossir Prevenção: Recomenda-se lavar as mãos depois de tossir ou espirrar, usar lenço de papel descartável, proteger boca e nariz ao tossir e espirrar, evitar aglomerações e ambientes fechados, manter o ambiente doméstico arejado e com luz solar, alimentar-se de maneira saudável, consumir líquidos e fazer atividades físicas regularmente Vacina: Outra maneira de prevenir-se da gripe é tomando a vacina. Pode ser dada a partir dos seis meses de idade. Como é produzida a partir de ovos de galinha, não deve ser tomada por quem tem alergia a esse alimento. Os vírus sofrem mutações constantes, por isso a vacina precisa ser aplicada a cada ano. Reações podem ocorrer, mas são geralmente leves, como dor e vermelhidão no local da aplicação (Colaborou Ricardo Westin.)