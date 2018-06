Serra muda estilo e parte para o corpo a corpo nas ruas O candidato à Presidência pelo PSDB José Serra decidiu partir para o corpo a corpo com os eleitores na tentativa de reverter os números negativos nas pesquisas. Ontem, em Sorocaba, ele escapou do cerco de jornalistas para se aproximar da população. Distribuiu abraços, sorrisos e ouviu pedidos dos eleitores, sempre acompanhado pela mulher Monica Serra. "Durmo com minha mulher toda noite, o que tem de estranho ela andar comigo?."