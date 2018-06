Serra não recebe ''prefeito da caminhada'' Três dias depois de ter deixado - caminhando - a cidade de Porto Feliz, a 118 quilômetros de São Paulo, o prefeito do município, Cláudio Maffei (PT), chegou ao Palácio dos Bandeirantes às 13h30 de ontem. Ele protestava contra a construção de um presídio na cidade - e levava um abaixo-assinado com 15 mil assinaturas de moradores -, mas não foi atendido pelo governador José Serra (PSDB). O governo manteve a posição de instalar uma unidade prisional no local.