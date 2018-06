Serra nega declarações sobre demissões O governador José Serra (PSDB) disse ontem que não declarou nada a respeito de demissões de metroviários. "Houve declarações esquentadas minhas hoje", afirmou em Agudos, após visitar feira de agricultura. Mas, logo depois, disse que as demissões serão examinadas pela diretoria do Metrô no começo da semana. E opinou que "foi uma greve abusiva".