Serra nomeia Fernando Grella para novo mandato de procurador-geral da Justiça O governador José Serra (PSDB)nomeou Fernando Grella Vieira (foto) para segundo mandato de procurador-geral de Justiça de São Paulo. Eleito sábado com 1.147 votos, Grella ficou em primeiro lugar superando com folga João Viegas e Márcio Christino que, juntos, somaram 805 votos. A Constituição confere ao chefe do Executivo a prerrogativa de escolher o mandatário máximo do Ministério Público. Em 2008, Serra indicou Grella, que na ocasião também havia vencido com facilidade o pleito da instituição que tem atribuição de combater atos de improbidade e corrupção. Ontem, às 19 horas, Serra telefonou para Grella e o comunicou sobre sua decisão.