Serra promete investir em esporte Na apresentação feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro sobre os Jogos de 2016 no Rio, o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, prometeu construir centros de excelência para prática esportiva, criticou a falta de uma política nacional para o setor e afirmou que será o próximo governo quem gerenciará a preparação do País para o evento.