Serra propõe a Jobim construção de trem de Guarulhos a São Paulo O governador paulista, José Serra (PSDB), propôs nesta sexta-feira ao novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, que seja construído o terceiro terminal do Aeroporto de Cumbica em Guarulhos, como uma medida para ajudar a aliviar a atual crise do setor aéreo. Serra também apresentou a proposta da construção de um trem para ligar o aeroporto de Guarulhos a São Paulo, com recursos dos governo estadual e federal e da iniciativa privada. (Por Maurício Savarese)